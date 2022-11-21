В России обратились к Турции...

Российская сторона просит Анкару быть сдержаннее, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на всей территории Сирии. Об этом на международной встрече по сирийскому урегулированию в астанинском формате заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, пишут российские СМИ.

"Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определенной сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем эскалации напряженности не только на севере, но и на всей территории Сирии. Мы считаем, что работу со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить и попытаться найти какое-то верное решение в том числе по так называемому курдскому вопросу", - заявил дипломат.

"Российская Федерация за последние месяцы с начала текущего года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал о намерении проведения операции (в Сирии – ред.), сделала все возможное для того, чтобы этого не случилось и для того, чтобы, по крайней мере, не допустить проведения какой-то широкомасштабной наступательной армейской операции на земле. Это Российской Федерации удалось сделать, и мы надеемся, что удастся убедить наших турецких партнеров воздержаться от чрезмерного применения силы на сирийской территории", - подчеркнул Александр Лаврентьев.