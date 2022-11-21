Алиев обратился к политическим партиям из Азии в Баку НОВОСТЬ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам специальной Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему «Безопасность и сотрудничество: роль политических партий», проходящей в Баку, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
В Баку сегодня проходит специальная конференция Международной конференции политических партий Азии (ICAPP) на тему «Безопасность и сотрудничество: роль политических партий», организованная партией «Ени Азербайджан».