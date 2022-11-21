Китай призвал США уважать свои интересы

Китай хотел бы дальнейшего развития отношений с Соединенными Штатами, но для этого Вашингтон должен уважать ключевые интересы Пекина. Об этом в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны стран - членов АСЕАН заявил министр обороны Китая и член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ. Об этом сказано на сайте китайского Министерства обороны.

"Китай придает большое значение развитию отношений между вооруженными силами двух стран, однако американская сторона должна уважать ключевые интересы КНР", - сказал министр.

Вэй Фэнхэ и Ллойд Остин обсудили ситуацию в Украине, Корейском полуострове и в Южно-Китайском море. Помимо этого, министр обороны Китая предупредил американскую сторону о своей позиции по Тайваню.

"Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая, а также первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", - сказал глава оборонного ведомства.