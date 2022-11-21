Александр Караваев, автор haqqin.az 10:34

В 2021-2022 годы Азербайджан выделил порядка трех миллиардов долларов на восстановление Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов. Подведем некоторые итоги предпринятых мер, а также их перспективное влияние на экономику Азербайджана.

Спрос и рост в Зангезуре Уже в начале 2021 года было очевидно, что освобожденные от оккупации территории станут точкой приложения сил для бурного роста строительного комплекса Азербайджана. В свою очередь, новые промышленные объекты региона призваны дополнительно «раскрутить» несырьевую составляющую азербайджанской экономики. По оценкам Всемирного Банка, удельный вес нефтегазового экспорта в ВВП Азербайджана с 29,5 процента в 2020 году снизится к 2050 году до 10 процентов. На самом деле, Азербайджан постепенно адаптируется к условиям постнефтяной эпохи, а новые экономические районы будут служить ключевым импульсом для этого перехода. Собственно, процессы увеличения доли несырьевой составляющей экономики идут уже сейчас, что заметно по активизации всего комплекса строительных проектов, от жилищного до агропромышленного и инфраструктурного, который даст к 2023 году прибавку порядка двух процентов всего объема ВВП. Когда проекты в Зангезурском регионе наберут максимальные обороты и привлекут не только бюджетные средства, но и иностранные инвестиции, их вклад в экономический рост Азербайджана может составить 2,5 процента. По оценкам «Газпромбанка», публикующего на постоянной основе мониторинг азербайджанской экономики, проекты на возвращенных территориях увеличат долю строительства в ВВП Азербайджана до 10 процентов к 2023 году против 8 процентов в 2019 году, что сделает этот сектор третьим по величине в ВВП после добывающей и транспортной отраслей. Все это очень серьезный вклад в расширение азербайджанской экономики. Многие аналитики сходятся в том, что после 2023-2026 годов (соответствует первому этапу Государственной программы по восстановлению возвращенных территорий), когда будет полностью отстроена базовая инфраструктура, в этих регионах начнется бурный экономический рост, вызванный, прежде всего, тремя факторами: - ростом спроса на азербайджанскую электроэнергию за рубежом, включая ЕС; - ростом туристической отрасли лечебного, спортивного, делового спектра; - повышением производительности аграрных хозяйств, включая производство зерновых. Строительный бум Первый и самый наглядный показатель предстоящего «взрывного» роста - строительный сектор. По итогам января-сентября 2022 года доля этого сегмента в структуре ВВП Азербайджана выросла в сравнении с соответствующими показателями минувшего года на 13 процентов. Еще одним точным маркером является сфера производства стройматериалов, ощутимо поднявшаяся на заказах по Карабахским проектам. Так, согласно данным Госкомстата, в январе-сентябре текущего года на азербайджанских предприятиях было произведено стройматериалов на сумму 808,9 миллиона манатов, что на 17 процентов превысило показатели соответствующего периода прошлого года.

Строительный сектор, естественно, принял и основную часть инвестиций. В 2021-2022 годы из бюджета на инфраструктурные и прочие работы было выделено свыше 4,4 миллиарда манатов, и эта сумма возросла после пересмотра доходной части бюджета в июне этого года, когда было дополнительно зарезервировано 1,447 миллиарда манатов. Выделенные средства активно осваиваются. Так, суммарные инвестиции в основной капитал (строительство зданий, инфраструктуры, промышленных объектов), сосредоточенные преимущественно в зонах Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, составили в первые шесть месяцев 2022 года 1,76 миллиарда манатов. Интересна также география потенциальных застройщиков, отправивших заявки на проекты. Речь идет о порядка тридцати двух компаниях из семнадцати стран. Этот факт полностью опровергает первоначальные прогнозы, в соответствии с которыми восстановление освобожденных от оккупации территорий должно было лечь на плечи исключительно азербайджанских и турецких компаний. Активный интерес к строительству и комплексному развитию новых территорий проявляют российские компании. В Восточном Зангезуре может применяться ряд инноваций, созданных в России для ее северных территорий. В частности, российская компания «Segezha Group» представила на бакинской выставке Rebuild Karabakh многоэтажные дома из CLT панелей (новый строительный материал из перекрестно-клееной древесины). Данный тип материалов используют в странах Скандинавии и Северной Европы. Еще одна причина интереса российских застройщиков к Азербайджану заключается в поиске новых, перспективных рынков за пределами региона РФ, плотно накрытого куполом санкций.

В начале августа в азербайджанском налоговом реестре зарегистрирована Oxta Qrupp Baku, являющаяся «дочкой» инвестиционной компании «Мегалит-Охта Групп» (11-е место в РФ). Уставный капитал новой азербайджанской компании составляет 600.000 манатов (около 353.000 долларов). Факт интересен тем, что это первый пример выхода российского девелопера такого уровня на азербайджанский строительный рынок, монополизированный национальными и турецкими компаниями. В данном случае надо вынести за скобки успешно развиваемый строительный бизнес семьи Агаларовых, учитывая отношения этой семьи с азербайджанскими элитами. В этой связи любопытно отметить, что в августе в состав акционеров «Охты» вошел Матвиенко-младший, а сама «Охта-групп» получила мощный импульс развития в период губернаторства Валентины Матвиенко. Посмотрим, как сложится их бизнес и какие объекты они возведут в Баку и в новых регионах. Очевидно, что компании из «третьих стран» будут строить в Азербайджане в основном силами местных субподрядчиков, за исключением отдельных специальностей, а также с использованием местных материалов, за исключением ряда отделочных. Благо для этого есть все условия: в нынешнем году производство стройматериалов в Азербайджане выросло на 17 процентов, а доля строительного сектора в структуре ВВП - на 13 процентов.

Национальная аграрная житница Ключевая промышленная специализация новых регионов будет сосредоточена в аграрном секторе. Для иллюстрации упомянем такой факт: инвестиции в экосистемы хозяйства «Агропарк Dost» в Зангиланском районе составят 100 миллионов долларов. Здесь возникнет весьма крупное предприятие с посевной площадью 6.000 гектаров и поголовьем скота до 10.000 голов. Кроме этого, планируется создание предприятия по переработке мяса с последующей упаковкой, склад на 100.000 тонн, отдельная структура для поставок продукции на внешние рынки и другая инфраструктура. Вероятно, что таких агропарков будет несколько. В секторах промышленности, сельского хозяйства и туризма одного только Карабахского экономического района будет создано около 150 тысяч рабочих мест. Потенциально к 2024 году пахотные земли новых районов могут удвоить посев зерновых в Азербайджане до 300 тысяч тонн. Зеленая энергетика Карабахский регион обозначен в качестве ключевой площадки для развития альтернативной энергетики - по предварительным расчетам, здесь можно генерировать свыше 10.000 МВт возобновляемой энергии, в том числе около 7.000 МВт солнечной и 2.000 МВт энергии ветра. Остальные генерирующие мощности могут быть обеспечены за счет малых ГЭС. В этих целях специалисты Минэнерго при поддержке японской компании TEPSCO еще с прошлого года разрабатывают проект концепции «Зоны зеленой энергии». Предварительный документ уже передан на рассмотрение правительства Азербайджана, ожидается, что в текущем году завершится работа и над Генпланом будущей «Зоны зеленой энергии». По словам министра энергетики Парвиза Шахбазова, одним из главных приоритетов является восстановление малых ГЭС и привлечение иностранных инвестиций для строительства ветряной электростанции в Лачин-Кельбаджарском регионе. В этих районах исследуется возможность реабилитации более 50 малых ГЭС общей мощностью более 320 МВт. В настоящее время ведутся работы по строительству пяти малых ГЭС общей мощностью 26,9 МВт («Чираг-1», «Чираг-2», «Гамышлы», «Мейдан» и «Союгбулаг»). Уже восстановленные за два года одиннадцать малых ГЭС добавили в энергосистему страны около 54 МВт производственной мощности.