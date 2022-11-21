Германия начнет патрулировать границы Польши

Германия скоро начнет патрулировать воздушное пространство Польши истребителями Eurofighter. Это необходимо после инцидента с падением ракеты на польской территории, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Об этом оборонное ведомство написало в своем Twitter.

«Польша наш друг, союзник» и как сосед Украины особенно не защищен. Поэтому кроме патрулирования ее неба Германия передаст стране комплексы ПВО Patriot», - сказала глава Минобороны.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что ПВО разместят на границе с Украиной, чтобы исключить в будущем случаи с падением ракет.