Французы не отдадут Хачатряна Армении
Франция отказалась выдавать Армении бывшего губернатора Сюникской области (Западный Зангезур) Сурика Хачатряна, сообщают армянские СМИ.
В экстрадиции отказал французский суд, мотивировав это тем, что выдача чревата тяжелыми последствиями для Хачатряна.
Бывший глава Сюникской области числится в розыске с 2019 года. Он заочно арестован. Хачатряна обвиняют в злоупотреблении служебным положением, официальном подлоге, причинении ущерба государству. Недавно стало известно, что Генпрокуратура хочет конфисковать у экс-губернатора более $47 млн.