Экс-канцлер Германии хочет больше азербайджанского газа

Необходимо увеличить поставки газа из Азербайджана в Европу, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер на энергетическом саммите в Анталье.

Шредер отметил, что есть договоренность об увеличении пропускной способности Южного газового коридора примерно до 31 млрд кубометров в долгосрочной перспективе, но для этих инвестиций требуются воля и усилия всех заинтересованных сторон.

«С 2020 года была проделана большая работа по доставке природного газа в Европу из Азербайджана. Увеличение пропускной способности трубопровода имеет большое значение для укрепления роли Турции как энергетического узла», - сказал он.