В Театр кукол Азербайджана пришли с проверками

На основании соответствующего приказа Министерства культуры Азербайджана создана комиссия для проведения служебной проверки в Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига. Об этом сообщили во вторник в Минкультуры.

«В министерство поступили обращения о нарушениях, допущенных в театрах, находящихся в подчинении ведомства. Также информация об этом была распространена в медиа. СМИ будут проинформированы о результатах проверки», - говорится в сообщении.