В России студентов из Узбекистана вызвали на беседу с силовиками

Студенты из Узбекистана, учащиеся в российском Псковском государственном университете, записали видеообращение к своему президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой перевести их на учебу на родину. После этого их пригласили на встречу с российскими правоохранителями, сообщают российские Telegram-каналы.

На видео группа студентов обращается к главе Узбекистана и рассказывает о нестабильной ситуации в России.

«Нестабильная ситуация, которая день ото дня становится все более серьезной, беспокоит нас и наших родителей», - сказали молодые люди. После публикации в социальных сетях студентов пригласили в один из корпусов университета, чтобы встретиться с представителями УМВД «по вопросам политической ситуации в стране». Встреча называлась «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

Ранее эмигранты из Центральной Азии уже сообщали о том, как ухудшилось их положение в России после начала войны с Украиной и объявления мобилизации. Многие из них решили покинуть страну.