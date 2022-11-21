Прокурор запросил 4 года тюрьмы для Али Алиева

В Сабунчинском районном суде Баку продолжается процесс по делу председателя Партии граждан и развития Али Алиева, обвиняемого в избиении сокамерника, сообщает haqqin.az.

На заседании, прошедшем 22 ноября, прокурор потребовал для Али Алиева 3 года и 11 месяцев лишения свободы, прибавив неотбытый срок по предыдущему делу, что равняется 4 годам.

Согласно обвинительному акту, Али Алиев избил своего сокамерника. Ему предъявлено обвинение по статье 127.2.3 (умышленное причинение легкого вреда здоровью - при совершении общеопасным способом или с хулиганскими намерениями) УК Азербайджана.

Али Алиев был приговорен к 6 месяцам лишения свободы по особому обвинению полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, выживших в результате крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы 30 ноября 2021 года. В последний раз на председателя партии подали в суд на основании жалобы бывшего председателя Бинагадинской районной организации ПЕА Рамиза Геюшева. Он был признан виновным по статье 148 (оскорбление) и приговорен к 6 месяцам лишения свободы. Предыдущие приговоры были объединены, и в итоге ему было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.