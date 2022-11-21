Шарф Орбана вызвал скандал в Румынии

В таком шарфе Орбан пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную. Видео, где он в фанатском шарфе рядом с футболистом, выложил в соцсетях сам Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал в рамках ЧМ-2022, появившись на публике в шарфе с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии, пишут украинские СМИ.

В МИД Румынии уже отреагировали на поступок венгерского премьера, пишут румынские СМИ. Ведомство передало послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение" поступка Орбана. Там заявили, что "подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по поводу недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и с венгерским премьером".

На неоднозначный предмет одежды премьера Венгрии обратил внимание немецкий либеральный политик, депутат Европарламента Даниэль Фройнд. "Премьер-министр Венгрии в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как успокаивающе для соседей Венгрии", - написал Фройнд.

Термином "Великая Венгрия" обозначают земли, входившие в Венгерское Королевство. Страна потеряла эти территории больше 100 лет назад после поражения в Первой мировой войне.