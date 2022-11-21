Россия потеряла десятки тысяч вагонов из-за войны

Железнодорожные операторы России обратились к правительству с просьбой компенсировать потерю 16 тысяч вагонов из-за войны в Украине и выплатить их владельцам 32 млрд рублей, пишут российские СМИ со ссылкой на источник в одной из операторских компаний и двух владельцев подвижного состава.

Официальное предложение о выплате компенсаций поступило Минтрансу от Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). Организация утверждает, что с начала войны около 16 тысяч российских вагонов застряли в Финляндии и Украине. Это чуть больше 1% от общего парка грузовых вагонов России, который насчитывает 1,2 млн единиц.

Операторы решили просить компенсации у государства после того, как власти возместили потери собственникам грузовиков, которые были арестованы в Украине. В общей сложности правительство перевело автомобильным перевозчикам 1,64 млрд рублей. При этом грузоперевозчики потеряли в Украине всего 139 грузовиков и 128 полуприцепов.