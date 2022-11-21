Британская разведка: российский флот под угрозой

Черноморский флот России в Новороссийске находится под угрозой, по нему может ударить Украина. 18 ноября один удар уже был совершен, сообщает британская разведка в новостной сводке за 22 ноября. Об этом пишет BBC.

По словам британских специалистов, Россия перебросила в Новороссийск значительную часть Черноморского флота после того, как летом украинцы атаковали порт в Севастополе. Удар 18 ноября показал, что и на новом месте ВМС России не в безопасности.

Флот в новой локации очень важен для Москвы, так как после подрыва Керченского моста в октябре снабжение российской группировки в Крыму осуществляется преимущественно именно морским путем из Новороссийска.

Подробности инцидента 18 ноября неизвестны, но любая демонстрация возможностей украинской армии наносить удары по новому расположению ВМС серьезно осложнит жизнь командованию российского флота, который и так потерял часть позиций в Черном море, резюмирует британская военная разведка.