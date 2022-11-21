Илон Маск потерял больше $100 миллиардов

Самый богатый человек в мире, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск за 2022 год потерял более $100 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, состояние предпринимателя уменьшилось на $100,5 млрд. Это больше, чем у других людей в Индексе миллиардеров. Однако предприниматель по-прежнему остается богатейшим человеком на планете и владеет $169,8 млрд.

Эксперты отмечают, что только за 21 ноября Маск потерял $8,6 млрд на фоне падения до самого низкого уровня за два года акций Tesla.