Сенатор-республиканец призвал Байдена предоставить Украине F-16 и NASAMS

Американский сенатор-республиканец Джим Риш призвал администрацию президента США Джо Байдена предоставить Украине истребители F-16, а также поставлять больше систем ПВО NASAMS. Об этом республиканец рассказал изданию "Европейская правда" на полях Галифакского форума безопасности в Канаде, куда он прибыл во главе делегации американского Конгресса.

"Я встречался с украинскими пилотами и считаю, что они могут использовать F-16. Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем", — сказал Риш, отметив, что постоянно передает свои рекомендации в Белый дом.

"Кто-то говорит: "О нет, это приведет к эскалации". Но слушайте, когда мы сражались во Вьетнаме и Корее, то русские предоставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников! Пора США ответить им тем же. Я полностью готов проголосовать за такой шаг", — заявил американский сенатор.

Риш заверил, что большинство членов Республиканской партии поддерживает Украину, а те единицы, которые выступают против предоставления Украине военной помощи, делают громкие заявления зачастую ради того, чтобы приобрести больше известности.