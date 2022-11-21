Косово пошло на уступки США

Глава Косова Альбин Курти по просьбе посла Соединенных Штатов Джеффри Ховеньера решил отложить на 48 часов вступление в силу правила о взимании штрафов с сербских жителей, которые не сменили автомобильные регистрационные знаки Сербии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я благодарю посла Ховеньера за его приверженность и участие. Я принимаю его просьбу об отсрочке на 48 часов (решения – ред.) о наложении штрафов за (выданные сербскими властями – ред.) автомобильные номера "КМ" (и других типов). Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней", - заявил Альбин Курти.

21 ноября президент Сербии Александр Вучич рассказал, что переговоры Белграда и Приштины, призванные найти решение по вопросу регистрационных автомобильных знаков на севере Косова и Метохии, не принесли результата.