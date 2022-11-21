Иранский военачальник пообещал выкрасть Нетаньяху

Замкомандира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Исфахан Моджтаба Фада пригрозил похитить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и доставить его в Иран «на поводке с рабским ошейником». Об этом иранский военный заявил проправительственной газете Bahar News. Его слова приводит газета The Jerusalem Post.

«Бывший премьер-министр сионистского режима надеялся, что протесты в Иране позволят ему приехать в Тегеран, свободный от мулл, но даст Бог, Исламская Республика подавит протесты, снова взяв на себя ответственность за страну, и отправит премьер-министра в Иран на поводке и в рабском ошейнике», — сказал Моджтаба Фада.

Иранский военный также призвал к разрушению Еврейского государства, назвав его «режимом убийства детей».