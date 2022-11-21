МВД привлекло к ответственности десятки таксистов

В ноябре сотрудники МВД Азербайджана зафиксировали 31 правонарушение со стороны столичных водителей такси, 1 факт был связан с незаконным оборотом наркотиков, 1 факт – с кражей, еще 29 фактов – с неэтичным отношением к пассажирам женского пола, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Как отметили в пресс-службе, по данным фактам 29 водителей были привлечены к административной ответственности, 2 – к уголовной. По остальным фактам в настоящее время проводится расследование.