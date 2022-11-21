Катар не пустил самолет сборной Германии
Власти Катара отказали в приеме специального самолета сборной Германии, поскольку на фюзеляже авиалайнера был нанесен лозунг ЛГБТ. Об этом сообщили арабские СМИ.
Согласно сообщению, причиной отказа стало изображение нескольких мужчин на борту лайнера авиакомпании Lufthansa. Власти исламского государства связали это с пропагандой гомосексуализма, недопустимого в стране.
После отказа самолет немецкого авиаперевозчика улетел в Оман, откуда немецкие спортсмены вернулись в Катар на самолете местных авиалиний.