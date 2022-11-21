Кямаледдин Гейдаров примет граждан в Гяндже
25 ноября 2022 года в 11:00 министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров примет жителей города Гянджа, Самухского и Кельбаджарского районов в административном здании Гянджинского регионального центра министерства, сообщили в МЧС.
Запись на прием начнется 24 ноября 2022 года в 09:00 в административном здании Гянджинского регионального центра.
На приеме будут рассматриваться только обращения, связанные с полномочиями МЧС.
Граждане, прибывающие на прием, должны предъявить документ, удостоверяющий личность.