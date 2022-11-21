В Турции заявили о необходимости встречи Эрдогана и Асада

Председатель турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, входящий в альянс с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил, что турецкий лидер должен провести встречу с сирийским президентом Башаром Асадом.

«Контакт, установленный нашим президентом с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, - это правильный контакт. Необходимо также создать возможность встречи с Башаром Асадом и выработать общие меры противодействия террористическим организациям», - сказал Бахчели, которого цитируют зарубежные СМИ.

В воскресенье ас-Сиси и Эрдоган на церемонии, посвященной началу чемпионата мира по футболу в Катаре, провели свою первую встречу. Лидеры обменялись приветствиями и пожали друг другу руки.

Турецкие СМИ после переговоров 5 августа в Сочи президентов Турции и РФ сообщили, что в Анкаре обсуждается возможность налаживания прямых контактов между турецким и сирийским руководством. Турецкие власти в этой связи заявляли, что такие переговоры пока не планируются и контакты между Анкарой и Дамаском поддерживаются лишь по линии спецслужб.