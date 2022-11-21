В Европарламенте призвали признать ЧВК «Вагнер» террористами

Депутаты Европарламента призвали Евросоюз внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Они направили письмо с соответствующим предложением председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, страна которого председательствует в Совете ЕС, пишет Politico.

В качестве основания для причисления наемнической организации к террористам депутаты назвали «продолжающиеся нарушения «Вагнером» международного права в Украине», а также «предыдущие подвиги в других конфликтах». В частности, наемники группы принимали участие в военных конфликтах в Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике.

Инициатива получила широкую поддержку депутатов Европарламента – от ультраправых до левых и зеленых. До этого ЕС обвинял ЧВК «Вагнер» в пытках, внесудебных казнях и убийствах во всех частях света, где группа принимала участие в военных действиях.

В сентябре этого года российский предприниматель Евгений Пригожин признался, что это он создал ЧВК «Вагнер». По его словам, он задумался об этом в 2014 году после того, как некоторое время «сорил деньгами, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских» в Донбассе.