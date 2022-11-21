Дело Мовлама Шихалиева возвращено в Бакинский военный суд

Адвокат М.Шихалиева сообщил, что причиной этого стало истечение срока подачи апелляционной жалобы. Он также отметил, что обвиняемая сторона подала в суд ряд ходатайств. Однако, поскольку дело было возвращено, эти ходатайства остались без рассмотрения. Было решено, что ходатайства будут рассмотрены после возвращения уголовного дела в Бакинский апелляционный суд.

Согласно обвинению, в 2008-2014 годах, когда Мовлам Шихалиев занимал должность начальника Главного следственного управления, экс-начальник одного из отделов при управлении Вусал Алекперов, экс-заместитель начальника управления Ясин Мамедов, экс-заместитель начальника отдела Сахиб Алекперов в составе организованной группы вымогали у бизнесменов крупные суммы денег. Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Шихалиев в составе организованной группы вымогал денежные средства на общую сумму 14 миллионов 292 тысячи манатов, а также чужое имущество на 5 миллионов 77 тысяч манатов, злоупотребляя полномочиями и фальсифицируя доказательства. Длительный судебный процесс завершился 21 сентября этого года. Бакинский военный суд приговорил Шихалиева к 12 годам лишения свободы. Кроме того, было конфисковано имущество на 7,7 миллиона манатов, принадлежащее ему и его семье.