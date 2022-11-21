В НАТО назвали ошибки Путина

Президент РФ Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины. Но он совершил две стратегические ошибки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, указал, что президент РФ Владимир Путин недооценил храбрость и волю украинцев к победе, а также решимость партнеров Украины ее поддерживать.

«Он думал, что сможет одержать победу в Украине за считанные дни. Девять месяцев спустя Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей, а украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации», – подчеркнул Столтенберг.

Одновременно он подчеркнул, что Россия по-прежнему обладает значительным военным потенциалом и предостерег от недооценки возможностей Москвы.