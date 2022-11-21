США создадут новое командование в Индо-Тихоокеанском регионе

Космические силы Соединенных Штатов создадут новое командование в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование американских военных сил в Twitter.

В ведомстве отметили, что новое командование начнет работу 22 ноября и позволит усилить возможности Вашингтона по обнаружению и перехвату баллистических ракет в регионе.

Присутствие в регионе усиливают не только США. Ранее глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках своей новой стратегии действий в этой части света. Она заявила, что Канада в данном регионе намерена «бросать вызов» КНР, когда это будет необходимо.