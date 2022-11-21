Руководство Azerconnect встретилось со студентами Университета ADA

Состоялась встреча руководящего состава компании Azerconnect со студентами, обучающимися в Университете ADA. Мероприятие было проведено с целью налаживания прямой коммуникации между студентами и руководством компании, информирования студентов о возможностях, предлагаемых компанией, диалога вокруг идей и предложений студентов и обсуждения их дальнейшей карьеры в сфере ИКТ.

Спикеры подробно рассказали о будущем сектора телекоммуникаций, современных тенденциях в секторе ИКТ, возможностях трудоустройства и стажировки, предусмотренных для студентов в компании Azerconnect – одном из крупнейших работодателей в этом секторе, а также обсудили привлечение молодых девушек и женщин в сферу информационных технологий и возможности карьерного роста для них.

«Устойчивое развитие человеческих ресурсов, привлечение молодых талантов в компанию — одно из основных направлений нашей деятельности. По этой причине мы заинтересованы во взаимном сотрудничестве с различными университетами нашей страны. В эпоху стремительной цифровизации мы реализуем различные проекты по привлечению девушек и женщин в сферу ИКТ, а также формируем в нашей компании устойчивую рабочую среду, ведущую к гендерному равенству, инклюзивности и организационному развитию», — отметила Матанат Бабаева, директор по человеческим ресурсам компании Azerconnect.