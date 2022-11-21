Алиев выделил деньги на дороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на реконструкцию дорог в Наримановском районе столицы, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, на эти цели Государственному агентству автомобильных дорог выделяется 4,23 млн манатов из госбюджета.

Минфину поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, а Кабмину – решить вопросы, вытекающие из распоряжения.