Алиев выделил деньги на дороги в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на реконструкцию дорог в Наримановском районе столицы, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, на эти цели Государственному агентству автомобильных дорог выделяется 4,23 млн манатов из госбюджета.
Минфину поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, а Кабмину – решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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