Путину предлагали план «мирного соглашения» с Украиной

Одна из стран-посредниц в переговорах Украины и РФ накануне саммита «Большой двадцатки» передала президенту РФ Владимиру Путину черновой вариант возможного мирного «соглашения». В проекте говорилось, что российские войска должны уйти из всех украинских территорий.

«Накануне саммита G20 в кругах американских спецслужб Путин получил от одной из стран-посредниц рамку возможной «сделки», - сообщает Украинская правда.

Отмечается, что суть соглашения заключалась в том, что все оккупированные территории Украины должны вернуться под контроль Киева, в том числе и Донбасс.

В то же время вопрос Крыма предложили вынести «за скобки», а все переговоры по поводу полуострова заморозить на семь лет, как вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Кроме того, этот вариант предусматривал прекращение ракетных обстрелов Украины, что должно было подтвердить серьезность намерения Москвы. Данное предложение потеряло актуальность после массированного ракетного удара по украинским городам во время саммита G20.