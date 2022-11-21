Россия отправила ядерные подлодки к берегам США и Канады

После недолгой паузы Россия снова начала отправлять бомбардировщики и подводные лодки к берегам Канады и США. Об этом сообщает Global News.

По словам заместителя главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Алена Пеллетье, таким способом Россия стремится продемонстрировать свою способность нанести удар по Канаде и Соединенным Штатам.

«В этом году мы наблюдаем сокращение (количества российских бомбардировщиков в воздушном пространстве Северной Америки – ред.), особенно после незаконного вторжения России в Украину 24 февраля. Однако некоторые из этих действий теперь возобновились», — заявил он комитету американского Сената по обороне.