Россия отправила ядерные подлодки к берегам США и Канады
После недолгой паузы Россия снова начала отправлять бомбардировщики и подводные лодки к берегам Канады и США. Об этом сообщает Global News.
По словам заместителя главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Алена Пеллетье, таким способом Россия стремится продемонстрировать свою способность нанести удар по Канаде и Соединенным Штатам.
«В этом году мы наблюдаем сокращение (количества российских бомбардировщиков в воздушном пространстве Северной Америки – ред.), особенно после незаконного вторжения России в Украину 24 февраля. Однако некоторые из этих действий теперь возобновились», — заявил он комитету американского Сената по обороне.
Ален Пеллетье утверждает, что Москва отправляет подводные лодки со стороны и атлантического, и тихоокеанского побережья, «чтобы на деле продемонстрировать свои стратегические возможности и создать угрозу для Северной Америки».
Он не объяснил, какие именно маневры совершают российские корабли и самолеты. Однако в октябре представители NORAD рассказали о перехвате двух российских бомбардировщиков дальнего радиуса действия, приближавшихся к Аляске. Самолеты не успели войти в воздушное пространство Северной Америки.
Канада и США начали работу по модернизации первой линии обороны Северной Америки от иностранного нападения с воздуха NORAD. Они планируют обновить радары 1980-х годов на севере Канады на более современные системы с большей зоной действия.