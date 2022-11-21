Сегодня в Катаре на футбольном мундиале состоялась первая сенсация.

На главном стадионе ЧМ «Лусаил», расположенном в одноименном местечке, встречались команды группы «С – Аргентина и Саудовская Аравия.

Аргентинцы, возглавляемые Лионелем Месси проиграли со счетом 1:2. Месси на 10-й минуте реализовал пенальти. Однако в начале второго тайма аравийцы шокировали южноамериканцев двумя голами. На 49-й минуте Салех Аль-Шехри сравнял счет, а спустя четыре минуты Салем Аль Давсари вывел Саудовскую Аравию вперед. Несмотря на все попытки аргентинцев, сравнять счет им так и не удалось.

В этой группе также выступают Мексика и Польша. Матч между ними начнется сегодня в 20:00 по бакинскому времени.