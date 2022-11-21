Президент Армении надеется на «цивилизованные» отношения с Турцией

По словам Хачатуряна, слова которого приводят армянские СМИ, «спецпредставители Армении и Турции проводят встречи... Я вижу позитивные тенденции и надеюсь, что мы сможем установить цивилизованные, нормальные и предсказуемые добрососедские отношения».

Президент Армении отметил, что Ереван всегда выступал за установление отношений с Анкарой и открытие границ без предусловий. Хачатурян считает, что лучший инструмент для решения сложнейших задач – это демократия и развитие. С этой точки зрения Армения рассматривает нормализацию отношений с соседями как возможность решить сложные проблемы.

В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации двусторонних отношений. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже четыре раунда переговоров, первая встреча состоялась в Москве, остальные три – в Вене. Кроме того, в июле 2022 г. состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Армении и президента Турции, а в октябре в Праге прошла их первая встреча.