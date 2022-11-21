Еще одна криптофирма на грани банкротства

После падения одной из крупнейших криптобирж FTX на грани банкротства оказалась брокерская компания Genesis, работающая с цифровыми активами. Часть ее средств заблокирована в FTX, поэтому сейчас компания ищет средства на спасение, пишет Bloomberg.

Genesis сейчас в поиске средств для подразделения кредитования, но она уже предупредила потенциальных инвесторов, что в случае неудачи будет вынуждена объявить о банкротстве.

По словам источников, компания обратилась к крупнейшей криптобирже Binance с предложением о покупке портфеля кредитов и вложении инвестиций. Binance отказалась.

«У нас нет планов немедленно объявлять о банкротстве. Наша цель — разрешить текущую ситуацию на основе консенсуса, не прибегая к банкротству. Genesis продолжает вести конструктивные переговоры с кредиторами», — ответила Genesis на запрос Bloomberg.

16 ноября брокер прекратил вывод клиентских средств и выдачу кредитов с использованием цифровых активов.