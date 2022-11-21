Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:47

За последние недели вновь активизировались незаконные вооруженные группировки, действующие на временно находящихся под контролем российских миротворческих сил территориях Азербайджана, и называющие себя «армией обороны НКР». Ее подразделения почти ежедневно обстреливают позиции азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском, Ходжалинском и других районах. И если эти инциденты еще не привели к масштабной эскалации, то только потому, что азербайджанская армия предельно жестко отвечает на эти провокации.

На фоне активизации действий незаконных формирований Виталий Баласанян, называющий себя «секретарем Совета безопасности Арцаха», заявил, что карабахские сепаратисты не только не предлагали руководству Армении распустить «армию обороны», но и, наоборот, намерены как можно быстрее ее «модернизировать». Именно такой была реакция Баласаняна в ответ на просьбу одного из армянских изданий прокомментировать слова премьер-министра Армении о том, что если вокруг контролируемой российскими миротворцами части Карабаха будет создана демилитаризованная зона под международными гарантиями, то «Нагорному Карабаху» может и не понадобиться «армия обороны». Мало того, на следующий день, 11 ноября, премьер-министр развил эту мысль в интервью общественному телевидению Армении, отметив, что если российские миротворцы будут размещены вдоль всей линии соприкосновения, то «руководители Арцаха» создадут вместо «армии обороны НКР» отряды местной самообороны. Неясно лишь, кто именно из лидеров карабахских сепаратистов передал это предложение Николу Пашиняну, а также существует ли на самом деле план роспуска «армии обороны НКР» и создания на ее основе каких-то «отрядов самообороны?»

Судя по заявлению Виталия Баласаняна, подобных обсуждений вообще не было. В результате приходится констатировать, что спустя более двух лет после окончания Второй Карабахской войны и вопреки трехстороннему Соглашению от 10 ноября 2020 года остатки разбитой армянской армии по-прежнему действуют в зоне ответственности российских миротворцев. И хотя под дипломатическим нажимом Баку Армения неоднократно заявляла, что полностью вывела из Карабаха остатки регулярной армии, есть многочисленные факты, доказывающие, что граждане Армении до сих пор служат в составе незаконных вооруженных формирований, действующих на азербайджанской территории под эгидой «армии обороны НКР». Одновременно в азербайджанских СМИ публикуется полученная от силовых структур информация, в соответствии с которой эти незаконные формирования готовятся инструкторами российской ЧВК «Вагнер», а сами российские миротворцы доставляют им на своем транспорте оружие и боеприпасы. Другими словами, незаконная вооруженная группировка армян численностью порядка 10-15 тысяч человек все еще остается источником угрозы и напряженности в нагорной части Карабаха. По словам Пашиняна, в случае, если Россия согласится увеличить численность своих миротворцев в Карабахе, армия Армении не станет возражать против преобразования этих незаконных формирований в «силы самообороны».