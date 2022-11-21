МВФ назвал главный негативный фактор для мировой экономики в 2023 году

Война в Украине является главным негативным фактором для мировой экономики в 2023 году. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью CNBC.

«Мы считаем войну в Украине главным негативным фактором для мировой экономики в этом и, c наибольшей вероятностью, в следующем году. Все, что порождает больше тревоги, безусловно, подрывает перспективы роста и исполнение потребностей и устремлений людей во всем мире», - сказала она.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, рост мирового ВВП в 2022 году составит 3,2%, а в 2023 году лишь 2,7%. Среднюю инфляцию по 2022 году в фонде ждут на уровне 8,7%, по 2023 году — на уровне 6,5%.