В результате проводимых инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии работ по разминированию 21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба (Лачинский район) было обнаружено минное поле, усеянное противопехотными минами, которые были зарыты незаконными армянскими вооруженными формированиями. Об этом информирует Министерство обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате проведенных на территории мероприятий обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают мероприятия по разминированию территорий, отметили в военном ведомстве.