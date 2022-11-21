Вооруженные силы Ирана возобновили удары по территории Иракского Курдистана, расположенного на севере Ирака. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на местный источник.

Сообщается, что иранские силы ударили четырьмя ракетами. Атакам подверглись штабы иранских курдов, расположенные в Иракском Курдистане. Информация о жертвах не публикуется.

Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции. "Сухопутные войска КСИР снова атаковалитеррористическим группировкам в Иракском Курдистане. Атака была осуществлена при помощи дронов-камикадзе и других БПЛА", - сказано в заявлении Корпуса.