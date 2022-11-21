Армяне устроили провокации на границе и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении, а также незаконным армянским вооруженным формированием в Карабахе.

Согласно сообщению военного ведомства, 22 ноября с 10:35 до 14:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Азизли Басаркечарского района, с перерывами обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарсского района.

Кроме того, 22 ноября с 09:17 до 14:48 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского, Физулинского, Шушинского, Тертерского и Ходжалинского районов.

Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.