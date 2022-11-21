Отдел информации 17:11

Агентство Европейского Союза по борьбе с наркотиками (официально эта структура называется «Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости — EMCDDA) опубликовало отчет о новых маршрутах незаконного оборота наркотиков, расширении онлайн-наркорынков и появлении более доступных препаратов. По данным агентства, страны Восточного партнерства являются важной транзитной зоной для наркотрафика, поскольку именно через них проходит несколько основных маршрутов.

Согласно отчету, Беларусь, Молдова и Украина, имеющие прямые границы с Евросоюзом, расположены на северном пути наркотрафика в Европу в то время, как государства Южного Кавказа - Азербайджан, Армения и Грузия географически близки к Афганистану, мировому центру производства опиума, героина, а также недавно появившемуся на рынках метамфетамина. EMCDDA сообщает, что располагает информацией о снижении в странах Восточного партнерства потребления героина и резком увеличении оборота синтетических опиоидов (таких, например, как «уличный» метадон). Этот рост особенно заметен в Беларуси, Молдове и Украине. «Важным событием, связанным с распространением наркотиков в регионе, является расширение онлайн-рынков наркотиков, - пишет в своем отчете EMCDDA. – В данный момент эти рынки играют более важную роль в Армении, Грузии, Молдове, а до недавнего времени - в Украине». В отчете EMCDDA показано, что в некоторых странах региона и, в том числе, в Азербайджане, сети организованной преступности играют значительную роль в производстве синтетических наркотиков.