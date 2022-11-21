Евросоюз бьет тревогу: в Азербайджане резко возросло производство метамфетамина! белая смерть наступает
Агентство Европейского Союза по борьбе с наркотиками (официально эта структура называется «Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости — EMCDDA) опубликовало отчет о новых маршрутах незаконного оборота наркотиков, расширении онлайн-наркорынков и появлении более доступных препаратов.
По данным агентства, страны Восточного партнерства являются важной транзитной зоной для наркотрафика, поскольку именно через них проходит несколько основных маршрутов.
Согласно отчету, Беларусь, Молдова и Украина, имеющие прямые границы с Евросоюзом, расположены на северном пути наркотрафика в Европу в то время, как государства Южного Кавказа - Азербайджан, Армения и Грузия географически близки к Афганистану, мировому центру производства опиума, героина, а также недавно появившемуся на рынках метамфетамина.
EMCDDA сообщает, что располагает информацией о снижении в странах Восточного партнерства потребления героина и резком увеличении оборота синтетических опиоидов (таких, например, как «уличный» метадон). Этот рост особенно заметен в Беларуси, Молдове и Украине.
«Важным событием, связанным с распространением наркотиков в регионе, является расширение онлайн-рынков наркотиков, - пишет в своем отчете EMCDDA. – В данный момент эти рынки играют более важную роль в Армении, Грузии, Молдове, а до недавнего времени - в Украине».
В отчете EMCDDA показано, что в некоторых странах региона и, в том числе, в Азербайджане, сети организованной преступности играют значительную роль в производстве синтетических наркотиков.
На основе исследований, проведенных в течение 2019-2022 годов и включивших в себя интервью с работниками таможни, служб безопасности и органов здравоохранения стран региона, Агентство подготовило доклад, в котором собраны мнения представителей международных организаций, НПО и независимых исследователей.
«Сегодня мы рады начать наш первый региональный стратегический анализ рынка наркотиков, проведенный с нашими восточными и южными соседями, - заявил директор EMCDDA Алексис Гусдил. - Они дают ценную информацию о последствиях, связанных с употреблением наркотиков, угрозах для здоровья граждан и безопасности общества. Отчеты показывают, как развиваются наркорынки в странах двух регионах, и как эти изменения могут повлиять на надлежащее управление и верховенство закона. Они также демонстрируют, как меняются модели употребления наркотиков с более широким разнообразием используемых веществ. Хотя в отчетах содержится ряд важных выводов, они также демонстрируют необходимость более тщательного мониторинга и систематического сбора надежных и сопоставимых данных».