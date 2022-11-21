Эрдоган: скоро возможна новая наземная операция в Сирии

Турция в ближайшее время может начать новую трансграничную наземную операцию. Об этом на церемонии открытия плотины в провинции Артвин заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал ТRТ.

"Мы знаем имена, места и профиль террористов. Мы также знаем, кто их укрывает, вооружает и вдохновляет. Даст Бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией", - сказал глава Турции.

"С этого часа у нас есть только одна мера - это обеспечение безопасности наших граждан. Мы провели линию безопасности вдоль наших границ с Ираком и Сирией, и никто более не сможет нам помешать в защите наших границ. Последние несколько дней наши самолеты и беспилотники находятся над головами террористов, мы всех их уничтожим", - продолжил Реджеп Тайип Эрдоган.