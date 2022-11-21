Эрдоган: скоро возможна новая наземная операция в Сирии
Турция в ближайшее время может начать новую трансграничную наземную операцию. Об этом на церемонии открытия плотины в провинции Артвин заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал ТRТ.
"Мы знаем имена, места и профиль террористов. Мы также знаем, кто их укрывает, вооружает и вдохновляет. Даст Бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией", - сказал глава Турции.
"С этого часа у нас есть только одна мера - это обеспечение безопасности наших граждан. Мы провели линию безопасности вдоль наших границ с Ираком и Сирией, и никто более не сможет нам помешать в защите наших границ. Последние несколько дней наши самолеты и беспилотники находятся над головами террористов, мы всех их уничтожим", - продолжил Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее 21 ноября глава Турции заявлял, что Анкара рассматривает возможность проведения наземной операции против террористов PKK в Сирии.
Турция в ночь на 20 ноября провела на севере Ирака и Сирии воздушную операцию, в которой задействовала свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Турецкие военные наносили удары по местам базирования РКК и ее сирийского ответвления.