Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:49

Возвращаясь с церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сопровождавшим его журналистам, что операция против РКК, начатая на севере Сирии и Ирака, не ограничится авиаударами. Эрдоган подчеркнул, что турецкая армия готова к сухопутному наступлению. «Мы не обсуждали эти вопросы ни с Байденом, ни с Путиным, - сказал, в частности, Эрдоган. – Но и Байден, и Путин прекрасно понимают, что мы можем предпринять такие шаги в регионе в любой момент». Президент Турции также обвинил Россию в невыполнении достигнутой в начале 2020 года договоренности, предполагавшей отвод сил РКК/ОНС от границ Турции.

После заявления Эрдогана США и Россия призвали Турцию воздержаться от проведения новой наземной операции на севере Сирии. Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США, заявил, что Анкара должна минимизировать применение военной силы, чтобы защитить жизнь мирных жителей Сирии и внести лепту в окончательную победу над общим врагом – религиозными фундаменталистами ИГИЛ. Касаясь ситуации в Ираке, Нед Прайс заявил, что США «против любой военной деятельности», нарушающей суверенитет этой страны. Сотрудник Госдепартамента, пожелавший остаться неизвестным, сообщил британскому информационному агентству Reuters, что США призвали Турцию не проводить подобные операции на севере Сирии и Ирака. «В то же время мы призвали наших союзников в Сирии не нагнетать напряженность и не наносить удары по турецким объектам», - добавил этот источник. Александр Лаврентьев, спецпредставитель России по Сирии, заявил журналистам в Астане, что Москва будет призывать турецких партнеров «воздерживаться от нагнетания напряженности».

«Мы надеемся, что нам удастся убедить турецких партнеров избегать на территории Сирии применения чрезмерной силы», - сказал, в частности, высокопоставленный российский дипломат. В то же время Лаврентьев подчеркнул, что главная проблема в Сирии – это вмешательство Вашингтона. По его словам, если США выведут из северо-востока Сирии свой воинский контингент, это будет способствовать установлению атмосферы стабильности в регионе. Таким образом, США и Россия по официальным каналам выразили свое несогласие с новой операцией Турции в Сирии. Что, по мнению наблюдателей, вовсе не исключает наличие негласной договоренности Москвы и Анкары. Данная версия выглядит достаточно правдоподобно, если учесть, что президент Башар Асад до сих пор не отреагировал на атаки ВВС Турции, а также тот факт, что турецкие истребители беспрепятственно вошли в воздушное пространство Сирии, контролируемое Россией.