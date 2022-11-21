Обвиняемого в госизмене Салимова приговорили к 17 годам

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Сабухи Салимова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова выступил прокурор, который запросил для обвиняемого 17 лет лишения свободы. Позже был оглашен приговор суда, согласно которому Салимов приговорен к 17 годам лишения свободы.

Сабухи Салимов был задержан сотрудниками Службы госбезопасности в октябре прошлого года. Ему предъявлено обвинение по статье 274 УК (государственная измена). Согласно тексту обвинительного заключения, Салимов неоднократно выезжал в Иран, где встречался с сотрудниками местных спецслужб и брал у них деньги. Сотрудники КСИР поручали Салимову различные задания, в том числе проведение акции протеста перед зданием посольства Израиля в Баку, в ходе которой он должен был сжечь флаг еврейского государства. Салимов предъявленные ему обвинения отрицал, заявляя, что инкриминируемые ему деяния совершал не по указанию спецслужб Ирана, а в силу своих религиозных убеждений.