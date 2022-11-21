Меняются правила голосования в «Евровидении»
На официальном сайте конкурса «Евровидение» сообщается о том, что правила голосования будут изменены, сообщают зарубежные СМИ.
Сообщается, что члены жюри «Евровидения» смогут принять участие в голосовании только в финальном этапе конкурса.
Судьбу участников в полуфинале смогут решать жители любой страны (даже не участвующей в конкурсе) с помощью платного онлайн-голосования. Такие голоса будут эквивалентны голосам страны в финале.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!