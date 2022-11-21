Орбан о своем скандальном шарфе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook прокомментировал свое появление на футбольном матче с Румынией в шарфе с картой «Великой Венгрии».

«Футбол - это не политика. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии - команда всех венгров, где бы они ни жили!», - написал Орбан, добавив к последней фразе венгерские флаги.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии» с частями соседних государств в ее составе - современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины, которые принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в ответ вызывает посла Венгрии.