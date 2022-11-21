Дуда признался пранкерам: Я крайне осторожен ВИДЕО
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анжея Дуду, представившись президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишут зарубежные СМИ.
«Поверь мне, я очень осторожен. Я не виню русских, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне. Вы думаете, я хочу войны с Россией? Нет, я не хочу этого. Я не хочу войны с Россией и крайне осторожен, поверьте, крайне осторожен», - говорит Дуда в записи разговора, размещенной в сети.
Вскоре после публикации записи Канцелярия президента подтвердила ее подлинность.