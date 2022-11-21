Новый учебный центр в Гяндже К 50-летию дзюдо в Азербайджане:ФОТО
22 ноября учебный центр дзюдо Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) в Гяндже посетили президент Федерации Рашад Набиев и глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов.
Сообщается, что общая площадь отремонтированного на высоком уровне учебного центра дзюдо составляет 814 кв.м. Учебный центр имеет два додзе (зал для занятий дзюдо), площадью 230 кв.м. и 100 кв.м. соответственно. Тренировочные залы по дзюдо оснащены татами от фирмы Taishan, официального поставщика Международной федерации дзюдо.
Зал физической подготовки общей площадью 270 кв.м. оснащен необходимым оборудованием. В тренировочном центре есть зал ожидания для родителей, а также обеспечены необходимые условия для спортсменов.
В учебном центре 100 подростков и молодых людей смогут заниматься дзюдо в течение дня и до 450 человек в течение недели. Вместе с тем, в центре планируется проведение семинаров и тренингов для судей и тренеров, а также организация еженедельных совместных занятий (рандори) для тех, кто занимается дзюдо в Гяндже и близлежащих районах, и мастер-классов известных спортсменов.
Отметим, что в день осмотра для дзюдоистов из Гянджи был проведен мастер-класс олимпийским чемпионом Эльнуром Мамедли, чемпионом мира Эльханом Мамедовым, призером Олимпийских игр Мовлудом Миралиевым и призером мирового первенства Натиком Багировым.
Президент ACF Рашад Набиев заявил, что сдача в эксплуатацию тренировочного центра в Гяндже закладывает основу для дальнейшей популяризации вида спорта дзюдо в этом городе: «Гянджа считается одним из главных центров азербайджанского дзюдо, и неслучайно именно здесь первый тренировочный центр Федерации был представлен спортсменам для использования. Наша главная цель – внести вклад в формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи. При этом мы уверены, что таланты, которые будут раскрыты в этом учебном центре, в будущем принесут нашей стране медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы».
В настоящее время в Гяндже дзюдо занимаются 810 человек. К концу 2023 года планируется увеличить это число до 1 500 человек.