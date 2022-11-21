Сообщается, что общая площадь отремонтированного на высоком уровне учебного центра дзюдо составляет 814 кв.м. Учебный центр имеет два додзе (зал для занятий дзюдо), площадью 230 кв.м. и 100 кв.м. соответственно. Тренировочные залы по дзюдо оснащены татами от фирмы Taishan, официального поставщика Международной федерации дзюдо.

Зал физической подготовки общей площадью 270 кв.м. оснащен необходимым оборудованием. В тренировочном центре есть зал ожидания для родителей, а также обеспечены необходимые условия для спортсменов.

В учебном центре 100 подростков и молодых людей смогут заниматься дзюдо в течение дня и до 450 человек в течение недели. Вместе с тем, в центре планируется проведение семинаров и тренингов для судей и тренеров, а также организация еженедельных совместных занятий (рандори) для тех, кто занимается дзюдо в Гяндже и близлежащих районах, и мастер-классов известных спортсменов.

Отметим, что в день осмотра для дзюдоистов из Гянджи был проведен мастер-класс олимпийским чемпионом Эльнуром Мамедли, чемпионом мира Эльханом Мамедовым, призером Олимпийских игр Мовлудом Миралиевым и призером мирового первенства Натиком Багировым.

Президент ACF Рашад Набиев заявил, что сдача в эксплуатацию тренировочного центра в Гяндже закладывает основу для дальнейшей популяризации вида спорта дзюдо в этом городе: «Гянджа считается одним из главных центров азербайджанского дзюдо, и неслучайно именно здесь первый тренировочный центр Федерации был представлен спортсменам для использования. Наша главная цель – внести вклад в формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи. При этом мы уверены, что таланты, которые будут раскрыты в этом учебном центре, в будущем принесут нашей стране медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы».

В настоящее время в Гяндже дзюдо занимаются 810 человек. К концу 2023 года планируется увеличить это число до 1 500 человек.