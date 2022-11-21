В Европе предложили ввести потолок цен на газ
Еврокомиссия предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщает Reuters.
«Сегодня Еврокомиссия продолжила реагировать на продолжающийся энергетический кризис, предложив механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств ЕС от чрезмерно высоких цен на газ в ЕС. Предлагаемый инструмент состоит из потолка страховой цены в размере 275 евро для деривативов TTF на месяц вперед», - говорится в сообщении.