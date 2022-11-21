Президент Израиля поблагодарил Алиева за открытие посольства
Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.
Герцог поблагодарил Алиева за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и отметил, что это – большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном, являющимся для Израиля важной дружественной страной и стратегическим партнером.
Алиев выразил Герцогу признательность за телефонный звонок.
Глава государства подчеркнул, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружественные связи между двумя странами.
В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты израильско-азербайджанских связей, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.