Председатель «Азеришыг» примет граждан в Шамкире

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 23 ноября в 10:00 проведет прием граждан Шамкирского и Гедабекского района в городе Шамкир, сообщили в пресс-службе ОАО.

Прием состоится в Шамкирском центре автоматического управления и контроля на улице Джахангира Алиева, 33, в городе Шамкир.

Прием будет осуществляться в соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями органов исполнительной власти и других органов управления.

Желающие принять участие в приеме могут зарегистрироваться, обратившись в электросеть Шамкирского района или колл-центр ОАО «Азеришыг», а также написав на электронную почту [email protected]

«Обращаем внимание граждан, что заявления о приеме должны касаться только вопросов, связанных с направлением деятельности ОАО «Азеришыг»», - подчеркнули в ОАО.

Посетители должны будут иметь сертификат о прививке от COVID-19, либо имунный сертификат.