ЕС перечислил Украине очередной транш помощи

Украина получила на свои счета 2,5 млрд евро очередного транша макрофинансовой помощи от Европейского союза, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграме.

«Сегодня на счета Украины поступило 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского союза. Спасибо за эту поддержку, которая позволит правительству профинансировать основные критические расходы в этом году», - отметил он.

Шмыгаль добавил, что практически ежедневно правительство ведет переговоры с партнерами об увеличении финансовой помощи и создании новых программ поддержки.