Исполнительная власть Хазарского района сообщила тогда нашей редакции, что виллы, по поводу которых нами был сделан запрос, были построены на законных основаниях, документы на них имеются и сносить их, соответственно, никто не собирается.

Напомним, что недавно haqqin.az писал, что до сих пор не снесены несколько незаконно построенных вилл стоимостью в миллионы манатов, принадлежащих «очень влиятельным людям». Отмечалось также, что на бузовнинском пляже до сих пор высятся горы мусора, не вывезенные после сноса других незаконных объектов.

Как сообщили редакции haqqin.az, в прибрежной зоне бакинского поселка Бузовны, известной как «скалы Бузовны», после пятимесячного перерыва возобновился снос незаконно построенных дач и заборов.

Тем не менее, с 21 ноября, даже несмотря на упоминание «очень влиятельных людей», эти виллы начали сносить с помощью тяжелой техники.

Сейфулла Азер, житель поселка Бузовны, один из тех, кто каждое воскресенье собирал местных жителей для добровольных работ по очистке скал, рассказал, что на этот раз, к счастью, одновременно со сносом незаконных строений убирают и строительный мусор.

«Надеемся, что эту работу завершат до конца», - говорит он.

Сейфулла Азер добавил также, что незаконные постройки ощутимо сказались на состоянии реликтовых скал и выразил надежду, что отныне сброс в Каспийское море сточных вод и отходов будет предотвращен.

В исполнительной власти Хазарского района нам сообщили, что морское побережье будет и впредь очищаться от последствий «нахалстроя», но при этом так и не уточнили, будут ли снесены все без исключения объекты, незаконно построенные на скалах Бузовны.