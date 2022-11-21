Сносят последние четыре виллы влиятельных людей продолжение истории
Как сообщили редакции haqqin.az, в прибрежной зоне бакинского поселка Бузовны, известной как «скалы Бузовны», после пятимесячного перерыва возобновился снос незаконно построенных дач и заборов.
Тяжелая техника была доставлена на место по распоряжению исполнительной власти Хазарского района.
Напомним, что недавно haqqin.az писал, что до сих пор не снесены несколько незаконно построенных вилл стоимостью в миллионы манатов, принадлежащих «очень влиятельным людям». Отмечалось также, что на бузовнинском пляже до сих пор высятся горы мусора, не вывезенные после сноса других незаконных объектов.
Исполнительная власть Хазарского района сообщила тогда нашей редакции, что виллы, по поводу которых нами был сделан запрос, были построены на законных основаниях, документы на них имеются и сносить их, соответственно, никто не собирается.
Тем не менее, с 21 ноября, даже несмотря на упоминание «очень влиятельных людей», эти виллы начали сносить с помощью тяжелой техники.
Сейфулла Азер, житель поселка Бузовны, один из тех, кто каждое воскресенье собирал местных жителей для добровольных работ по очистке скал, рассказал, что на этот раз, к счастью, одновременно со сносом незаконных строений убирают и строительный мусор.
«Надеемся, что эту работу завершат до конца», - говорит он.
Сейфулла Азер добавил также, что незаконные постройки ощутимо сказались на состоянии реликтовых скал и выразил надежду, что отныне сброс в Каспийское море сточных вод и отходов будет предотвращен.
В исполнительной власти Хазарского района нам сообщили, что морское побережье будет и впредь очищаться от последствий «нахалстроя», но при этом так и не уточнили, будут ли снесены все без исключения объекты, незаконно построенные на скалах Бузовны.